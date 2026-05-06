Opel Corsa GSE: amor à primeira vista pelo ''atleta'' do dia a dia

Nada como revigorar o actual Opel Corsa com uma explosiva derivação GSE de 281 cv que promete um desempenho sem precedentes numa combinação conseguida entre herança nostálgica e tecnologia de ponta.

Com um "disparo" de 5,5 segundos dos zero aos 100km/hora, assume os genes desportivos do GSi do compacto da primeira geração, mas agora em modo totalmente eléctrico.

O lançamento acontece ainda este ano, após a estreia ao público no salão automóvel de Paris em Outubro, mas a marca do relâmpago já antecipou grande parte das suas habilitações mecânicas.

Exterior "pouco" disruptivo…

São altas as expectativas da Opel em redor do Corsa GSE, a seguir as mesmas premissas mecânicas de outros modelos das marcas da Stellantis como o Lancia Ypsilon HF, Alfa Romeo Junior Veloce e Abarth 600e, sem esquecer o Opel Mokka GSE e o futuro Peugeot e-208 GTi.

As primeiras imagens reveladas esta quarta-feira distinguem o desportivo eléctrico pelos pára-choques mais angulares, bem como pelos acabamentos em preto no tejadilho preto e na asa traseira.

Somam-se as protecções na parte inferior da carroçaria no mesmo tom, e os arcos das rodas alargados para albergar jantes de 18 polegadas com pneus Michelin Pilot Sport 4S, que mal escondem as pinças de travão Alcon com a inscrição GSE gravada.

… com tributo ao passado a bordo

O tributo ao passado está presente no habitáculo, como se percebe nos bancos desportivos com acabamentos em Alcantara num padrão axadrezado em preto, cinzento e amarelo, ou não fossem estas as cores históricas de competição da Opel.

Cintos de segurança em amarelo vivo, volante revestido em Alcantara e pedais em alumínio reforçam o ambiente a bordo, mesmo se outras opções específicas de acabamentos estão disponíveis.

Alinhado com o painel de instrumentos de dez polegadas, decorado com o logótipo GSE, está o ecrã de infoentretenimento com a mesma diagonal com dados específicos de desempenho, onde nem falta um indicador de força G, e de gestão da bateria.

Outras funcionalidades de conforto compreendem volante e bancos dianteiros aquecidos, câmara traseira a 180 graus, chave digital, e carregador de bordo bidireccional (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos.

Mecânica refinada…

O que não é segredo neste Opel Corsa GSE é o grupo motopropulsor que se "vulgarizou" nos mais recentes desportivos a electrões das marcas da Stellantis.

São 207 kW (281) e 345 Nm debitados pelo motor às rodas dianteiras, o suficiente para levá-lo dos zero aos 100 km/hora em apenas 5,5 segundos, mas com a velocidade de ponta a ficar "trancada" nos 180 km/hora.

Realce-se a atenção dada ao rebaixamento do chassis com a recalibração dos amortecedores hidráulicos, das barras estabilizadoras, da direcção e dos pedais, e pela montagem dum diferencial autoblocante Torsen de múltiplos discos na dianteira.

… para 350 km eléctricos

Três modos de condução estão definidos para darem o maior gozo ao volante, com o Sport a libertar toda a ferocidade do hot hatch numa afinação apontada para circuito; o Normal reduz a potência aos 170 kW (231 cv) e o Eco dá prioridade à autonomia.

Todo este poder é alimentado por uma bateria de 54 kWh brutos mas sem ter sido indicada a autonomia combinada, que não deverá estar longe dos 350 quilómetros dos outros "primos" do grupo Stellantis com as mesmas definições motrizes.

A construtora afirma ter reformulado o sistema de gestão térmica do acumulador para suportar as repetidas solicitações inerentes a uma condução desportiva.

O Corsa GSE será uma das estrelas do pavilhão da Opel no salão automóvel de Paris em Outubro, e deverá chegar aos concessionários europeus antes do final deste ano.

Texto: P.R.S.

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