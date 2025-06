Opel Corsa Electric sobe autonomia até aos 439 km; saiba os preços

São apenas mais 26 quilómetros mas fazem toda a diferença para dar mais liberdade de movimentos ao Opel Corsa Electric fora da cidade: a variante de 115 kW (156 cv) viu a autonomia combinada ser elevada até aos 439 quilómetros.

Para esse aumento contribui o desenvolvimento da química das células da bateria NMC de 54 kWh brutos enquanto o sistema de propulsão foi optimizado para o consumo baixar para 14,2 kWh/100 km.

O recarregamento de dez a 80% da capacidade do acumulador mantém-se abaixo dos 30 minutos desde que feito a 100 kW num posto rápido de corrente contínua.

O Opel Corsa Electric é proposto a partir de 34.790 euros no acabamento Edition, ficando por saber o preço para a linha GS; no catálogo mantém-se a versão equipada com o propulsor de 100 kW (136 cv) a partir de 33.040 euros.

A acompanhar o compacto está a solução Electric All In, com serviços como a easyWallbox doméstica, o pacote Opel Connect Plus, oito anos de carregamento móvel e assistência em caso de avaria, e a garantia da bateria de oito anos ou 160 mil quilómetros.

