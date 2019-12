Estão abertas, desde esta quarta-feira, as pré-encomendas para o novíssimo Opel Corsa-e Rally, que irá competir no ADAC Opel e-Rally Cup, troféu que irá substituir o Opel Adam Cup.

Neste momento, a Opel Motorsport está a avaliar, no Centro de Testes de Dudenhofen, na Alemanha, duas unidades do primeiro modelo 100% eléctrico para a competição automóvel a nível mundial.





Opel Corsa-e Rally: pré-encomendas já abriram

Segundo a divisão desportiva da marca alemã, os testes incidem sobre a durabilidade, e a gestão da carga e temperatura do carro em pista, assim como a afinação do respectivo software.

É a própria divisão desportiva da marca germânica a afirmar que o Corsa-e Rally ultrapassa o desempenho do Opel Adam Cup.

Se a potência de 136 cv não sofre grandes alterações, é no binário que se verifica a maior diferença, com o modelo a desenvolver 260 Nm, reforçando a sua agilidade em pista.

Cerca de 20 carros deverão ser produzidos pela Opel Motorsport para a época 2020/21 da ADAC Opel e-Rally Cup, com as primeiras 15 unidades a serem entregues no próximo Verão.

Equipado com a mesma bateria de 50 kWh que está montada no Corsa-e convencional, com uma autonomia de 337 quilómetros segundo a norma WLTP, a versão desportiva dispõe de três modos de condução.

Em Competition Mode, é dada a potência e o binário máximos, enquanto o Rain Mode adapta a força do binário a superfícies escorregadias. O Eco Mode é usado nas deslocações de serviço.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?