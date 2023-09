Opel Corsa e Abarth 500e vencedores dos prémios Autonis

O renovado Opel Corsa foi votado o carro mais bonito entre os candidatos à categoria Small Cars 2023 dos prémios Autonis da Auto Motor und Sport.

Já o Abarth 500e venceu a categoria Minicars 2023, naquele que é o primeiro galardão conquistado pelo desportivo eléctrico.

Recorde-se que os prémios Autonis dedicados ao design são votados pelos leitores de uma das mais importantes revistas alemãs do mundo automóvel.

Relâmpago em acção

Este ano, 14.507 votantes deram a vitória ao compacto da Opel pelo segundo ano consecutivo, entre os 105 novos modelos distribuídos por 11 categorias.

A característica mais marcante é definida à frente pelo inconfundível painel Vizor, presente em todos os novos modelos da marca do relâmpago.

Destaca-se ainda o posto de condução totalmente digital como opção, alinhado com um novo sistema de infoentretenimento.

Além das motorizações a gasolina, destacam-se as versões 100% eléctricas na gama do Corsa.

O primeiro, com 100 kW (136 cv) tem autonomia até 354 quilómetros, com o de 115 kW (156 cv) a poder percorrer até 402 quilómetros com uma única carga.

Primeiro prémio internacional

O Abarth 500e não deu hipótese à concorrência ao vencer a categoria Minicars com dois terços dos votos.

Apoiado no trinómio desempenho, estilo e som, a bateria de 42 kWh alimenta o motor de 114 kW (155 cv) para levá-lo em sete segundos aos 100 km/hora.

O desportivo é também o único hot hatch do mercado a oferecer um gerador de som que reproduz o estrondo do motor Abarth a gasolina.



