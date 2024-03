Opel Collection Shop: loja 'online' ganha visual mais dinâmico

A loja online da marca do relâmpago renovou-se com um visual tão dinâmico como é replicado na sua oferta automóvel.

A Opel Collection Shop destaca novos produtos distribuídos pelas áreas de vestuário, acessórios e miniaturas, sem esquecer o campo dos "descontos".

Dentro da linha Yes, of Corsa pode encontrar uma camisola com capuz Quikflip Hoodie que se transforma numa mochila em segundos.

T-shirts com a pergunta Born to Be Pop? desafiam os passantes, com o toque de estilo a ser reforçado por um panamá preto.

Há ainda ofertas como meias com desenhos pop art, porta-chaves e sacos de compras reflectores, sempre com a mensagem Yes, of Corsa destacada.

A colecção compreende ainda óculos Vizor, com o desenho influenciado pelo painel frontal que firma a nova identidade dos modelos da Opel.

Vestuário original marca também a linha Motorsport/GSe, sem esquecer outras ofertas ao melhor estilo vintage da insígnia germânica.

Os clientes que se registarem no portal de vendas até ao último dia de Março terão um desconto suplementar de 10% a ser usado na próxima encomenda.

