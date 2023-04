Opel Classics: a história do automóvel à distância de um clique

Se tem tempo, não perca a oportunidade de fazer uma visita virtual à renovada colecção Opel Classics.

São oito espaços temáticos, com modelos desde 1899 até ao novo milénio, que estão à distância de um clique.

Três novos tópicos foram acrescentados às visitas virtuais a 360 graus: Concepts & Studies, Touring Cars e The Golden Sixties.

O trio junta-se aos já existentes Alternative Drives, Rally Racing, Roaring Twenties, Mobility for Millions e 160 Years of Opel.

O primeiro espaço inclui protótipos como uma réplica do Opel Kadett, com o dois lugares de 1938, antepassado de todos os desportivos Kadett e Astra.

Lendário é também o Experimental GT, primeiro automóvel conceptual de um construtor alemão revelado em 1965.

Outros destaques são o Astra OPC X-treme de 444 cv, com carroçaria em fibra de carbono e portas "asas de gaivota", bem como o GT X Experimental.

Em 2018, o estudo de um SUV totalmente eléctrico apresentou pela primeira vez a frente Vizor dos Opel actuais.

Já o espaço Touring Cars exibe o primeiro carro de competição da Opel que integrou uma grelha de partida em 1899.

Ao seu lado estão carros de turismo preparados para o máximo desempenho, como o Opel Rekord C "Black Widow" ou o Kadett GSi 16V DTM.

Já no novo milénio, destaca-se o Astra V8 Coupé com que a marca alcançou o segundo lugar no DTM.

O The Golden Sixties destaca os cromados, os pneus com os lados brancos e as grandes janelas que distinguiram os automóveis daquela década.

O Opel Rekord P2 Coupé de 1962, ou o Diplomat V8 Coupé de 1965 produzido pela Karmann são dois dos exemplos, a que se soma o Rekord B de 1967.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?