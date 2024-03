Opel Astra Sports Tourer Electric: preços revelados e encomendas abertas

Foi revelada em Setembro no salão automóvel de Munique mas só agora são avançados os preços nacionais para a carrinha da Opel alimentada a electrões.

A Astra Sports Tourer Electric comporta o conhecido motor eléctrico de 115 kW (156 cv) e 270 Nm que equipa vários modelos das marcas do grupo Stellantis.

Limitado a 170 km/hora de velocidade máxima, cumpre em 9,3 segundos os zero aos 100 km/hora.

Apostada nos baixos consumos, com uma média combinada de 15 kWh/100 km, equipa a mesma bateria de 54 kWh para uma autonomia até 413 quilómetros.

O carregamento até 80% da sua capacidade faz-se em 30 minutos num posto rápido DC de 100 kW.

Dispõe ainda de um carregador de bordo trifásico de série, para carregar a 11 kW em corrente alternada numa wallbox doméstica.

Verdadeiro familiar

Em contra-ciclo com os SUV, a Opel Astra Sports Tourer Electric assume-se como um verdadeiro familiar mas sem perder o tom desportivo das suas linhas.

Com 4,64 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,46 de altura, os 2,73 metros que separam ambos os eixos oferecem espaço suficiente para cinco adultos.

A bagageira chega aos 516 litros de capacidade, elevados até aos 1.553 litros com os bancos traseiros rebatidos.



O suporte tecnológico compreende o posto de condução Pure Panel, formado pelo painel de instrumentação e pelo ecrã multimédia, ambos com dez polegadas.

A versão com o acabamento topo de gama GS inclui ainda bancos desportivos ergonómicos activos certificados pela germânica AGR.

O aviso de colisão frontal possui um assistente de sinais de trânsito e de velocidade com função de paragem.

Já a câmara Intelli-Vision a 360 graus permite uma visão panorâmica em redor da carrinha.

Para além das capas dos retrovisores laterais em preto e das jantes de 20 polegadas em liga leve, o tom desportivo do GS é sublinhado pelo tejadilho em preto karbon.

Somam-se ainda o forro do tejadilho em preto e o símbolo da marca do relâmpago em preto brilhante, com as letras Astra na traseira também nesta cor.



Em opção, o sistema Intelli-Drive 2.0, que combina os apoios ao condutor com a mudança de faixa semi-automática e a adaptação inteligente da velocidade.

Personalização em pacote

A personalização é assegurada por vários pacotes opcionais, com o pack Tecnologia a incluir a iluminação Intelli-Lux LED Pixel Light, carregamento de telemóveis sem fios e barras de tejadilho.

O pack Comforto possui bancos e volante aquecidos, tejadilho com abertura eléctrica do vidro, pára-brisas ThermaTec aquecido e porta da bagageira controlada por sensor.

A gama Astra Sports Tourer Electric é formada pela versão Edition, a partir de 41.270 euros, e pela variante desportiva GS, a arrancar nos 44.570 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?