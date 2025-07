Opel Astra Plug-In Hybrid ganha mais potência e autonomia

Não se sabe se chegará ao nosso país antes do final deste nem por que preço mas na Alemanha foi já estreada a renovada variante híbrida plug-in dos Opel Astra e Astra Sports Tourer.

Primeiro ponto a reter é o aumento da potência combinada para 196 cv face aos 180 cv do antecessor, mas sem mexer nos 360 Nm de binário.

Qualquer uma das propostas mantém o mesmo bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros de 150 cv, com a principal alteração a provir do propulsor eléctrico, que passou de 81 kW (110 cv) para 92 kW (125 cv)

Depois é a inclusão duma nova caixa automática eletrificada de dupla embraiagem com sete relações a passar aqueles números às rodas dianteiras, para cumprir os zero aos 100 km/hora em 7,6 segundos para uns máximos 225 km/hora.

A autonomia 100% eléctrica também aumentou dos anteriores 66 quilómetros para uns mais efectivos 83 quilómetros, graças ao aumento da capacidade da bateria, de 12,4 para 17,2 kWh.

A Opel ressalta ainda a redução nos consumos de combustível de ambos os motores, sendo agora a média de 12,7 a 13,1 kWh/100 km e de 2,2 a 2,4 litros/100 km quando antes eram 16,3 a 16,5 kWh e 1,3 litros de gasolina por 100 quilómetros.

A renovação do Astra híbrido plug-in e da sua congénere Sports Tourer parece resumir-se àquelas valências mecânicas, já que a insígnia alemã apenas menciona as diversas tecnologias e recursos de conforto de série logo na entrada da gama.

Mantêm-se o sistema de infoentretenimento no ecrã central de dez polegadas, e o painel da instrumentação com a mesma diagonal, sem esquecer a ligação sem fios com Apple CarPlay e Android Auto, e o sistema de arranque sem chave.

Sem preços definidos para o nosso país nem data de chegada aos concessionários, o Opel Astra Plug-In Hybrid arranca nos 38.460 euros para o hatchback, e nos 39.960 euros para a carrinha.

