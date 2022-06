A marca do relâmpago arrancou com uma nova campanha publicitária para promover a chegada do novo Opel Astra ao mercado nacional, tendo a variante híbrida plug-in como estrela maior.

Opel Astra já chegou; campanha destaca 'design' e novas tecnologias

Lançado a nível internacional sob o lema Opel Astra – Fala por Si, é destacado o design arrojado, a forte dotação de tecnologias e a aposta nas motorizações eletrificadas.

O novo Astra destaca-se pela adopção da nova identidade da marca com o painel Opel Vizor à frente e a iluminação Intellilux LED Pixel.

A bordo destaca-se o Pure Panel a unir o painel de instrumentos e o ecrã táctil de infoentretenimento, solução que transforma, por completo, a experiência digital do condutor e do acompanhante.

A somar a estas evoluções estão os bancos dianteiros especificamente desenvolvidos para proporcionar a melhor ergonomia e conforto, e certificados pela Aktion Gesunder Rücken eV (AGR).

Ao Opel Astra Hybrid de 180 cv seguir-se-á uma variante mais poderosa, orientada para o desempenho dinâmico, e, no próximo ano, chegará a versão 100% eléctrica.

A marca germânica propõe ainda condições especiais de aquisição para os seus clientes, tendo como objectivo impulsionar o crescimento do seu negócio de modelos de baixas emissões.

