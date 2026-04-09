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Opel Astra Electric ganha tecnologia V2L para carregar dispositivos eléctricos

18:22 - 09-04-2026
 
 
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É mais uma novidade tecnológica que torna o Opel Astra Electric ainda mais atractivo: quer o hatchback, quer a Sports Tourer passam a comportar o sistema Vehicle-to-Load (V2L) para dar energia a dispositivos externos electrificados.

Não será apenas este modelo a ganhar aquela solução: também os eléctricos Grandland, Mokka, Corsa e Combo também estão equipados com a unidade integrada de carregamento bidireccional.

Basta ter à mão o adaptador opcional para fazer a "ponte" da porta de carregamento do Astra Electric para uma tomada doméstica para alimentar qualquer aparelho a uma potência máxima de 3,6 kW AC.

Além daquele equipamento acessório, sublinhe-se que os Grandland, Astra e Combo da Opel vêm de série com um carregador de bordo bidireccional trifásico de 11 kW AC para recarregar mais depressa a bateria, sendo ele opção para os Mokka e Corsa.

Entretanto, a marca do relâmpago tem em curso a campanha Electric All In: na compra de qualquer um dos modelos eléctricos em apreço são oferecidos vários serviços associados.

A eProWallbox Move para o carregamento doméstico é uma das ofertas incluídas, assim como as funcionalidades e-Routes e os oito anos de apoio móvel de carregamento e assistência em viagem.

Texto: P.R.S.

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