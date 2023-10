Vem mesmo a tempo da estreia nacional no Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico: o novo Opel Astra Electric já tem preços para o nosso país.

Opel Astra Electric estreia-se no SAHE do Porto; saiba quanto custa

Esteticamente semelhante às versões a gasolina, gasóleo e híbrida plug-in, a alimentá-lo está um propulsor eléctrico de 115 kW (156 cv) e 270 Nm.

No modo Sport, para além do Eco e Normal, atinge a velocidade máxima de 170 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 9,2 segundos.

A guardar a energia está uma bateria de iões de lítio de 54 kWh para uma autonomia até 418 quilómetros.

A bateria é recarregável até 80% da sua capacidade em menos de 30 minutos a 100 kW em corrente contínua.

Para corrente alternada, equipa de série um carregador de bordo trifásico de 11 kW para carregar através de uma wallbox doméstica.

O novo Opel Astra Electric é proposto a partir de 39.970 euros, ficando para mais tarde o anúncio do preço para a carrinha Sports Tourer.

O Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico será o cenário para a estreia do hatchback ao público nacional.

A quem encomendar o modelo no evento que abre esta sexta-feira as portas na Alfândega do Porto, é oferecida a wallbox e 1.500 kWh para carregar a bateria.

