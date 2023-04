Opel adere ao turismo na Lua: conheça o novo Corsa Moon II

Há um novo Opel para galgar os montes e vales do satélite natural mais próximo da Terra. Chama-se Corsa Moon II e não é mais do que um novo protótipo "todo o terreno" para a mobilidade espacial.

O projecto está equipado com tecnologias da era espacial para oferecer o melhor equilíbrio entre conforto de condução, fiabilidade e desempenho de condução na Lua.

Esta segunda edição, que tem o Corsa-e como base, é a sequência lógica do largo conhecimento recolhido com o Corsa Moon de 1997 alimentado a energia solar.

Claro que, como uma boa mentira de 1 de Abril, ou não tivesse o concept car sido apresentado no sábado, as suas capacidades são sublimes.

As células solares nele integradas alimentam uma bateria de 500 kWh, o que permitirá ao Corsa Moon II circular até 7.000 quilómetros com uma única carga, face à ausência de postos de carregamento na Lua.

Esta autonomia está de acordo com o ciclo ULTP, uma nova norma espacial que corresponde ao Procedimento de Teste de Veículos Ligeiros Harmonizados em Todo o Universo.

O compacto electro-espacial é também o primeiro a introduzir a nova tecnologia Intelli-Lux Laser Light adaptativa.

Faróis laser de alta intensidade reagem mais rapidamente e com enorme precisão para proporcionarem óptima visibilidade para a superfície lunar.



Pequenos módulos instalados em cada farol geram feixes de luz adaptativos que actuam como holofotes com um alcance de vários milhares de metros, e apenas com uma fracção da potência das opções LED.

As rodas espaciais sem ar são outra inovação-chave do Corsa Moon II concebido para o turismo espacial.



Feitas em em malha trançada, asseguram uma aderência extraordinária em superfícies extraterrestres, enquanto o chassis elevado dá folga suficiente para ultrapassar o acidentado terreno lunar.

Por dentro, os exploradores espaciais podem contentar-se com um fantástico Pure Panel Space, adaptado para explorações e turismo lunar.

Com um visor refinado e de alto contraste a abranger todo o pára-brisas, fornece as mais recentes tecnologias digitais e as informações mais importantes para o condutor, como a gestão de energia.



O ecrã interage de forma perfeita com os sistemas de apoio à condução, com dados efectivos quando se "saltita" de cratera em cratera.

Além disso o Corsa Moon II é capaz de interagir com satélites geoestacionários e permite uma comunicação intuitiva com outros exploradores lunares.

"Com o nosso revolucionário Opel Corsa Moon II, estamos mais uma vez a atravessar novas fronteiras e a concentrar-nos em soluções de mobilidade sustentável", explica o director de marketing Quentin Huber.

"O projecto visa trazer ao tema da exploração lunar um passo significativo tendo como objectivo final uma presença a longo prazo na lua".

Sem dúvida que é um protótipo fantástico mas… já lhe dissemos que o último sábado em que o protótipo foi revelado coincidiu com o Dia das Mentiras?

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?