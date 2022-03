Opel abre encomendas para o Astra Sports Tourer

Já há preços para o Opel Astra Sports Tourer, com as encomendas a abrirem esta semana para a nova carrinha a partir dos 26.760 euros.

Arrojada pelas suas linhas, à semelhança da variante hatchback, a nova station wagon familiar possui tecnologias inovadoras como o cockpit Pure Panel digital.

Aviso de colisão frontal com travagem de emergência automática, detecção de peões e aviso de saída de faixa são alguns dos sistemas de segurança e apoio à condução.

A complementá-los estão ainda o reconhecimento de sinais de trânsito, detector de sonolência, e controlo de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade inteligente de série em todas as versões.

A entrada na gama faz-se com o modelo equipado com o bloco turbo de 1.2 litros de 130 cv e caixa manual de seis relações, com um preço de partida de 26.760 euros.

A estrela da gama, pelo menos enquanto não chegar a versão 100% eléctrica, prevista para 2023, está na variante híbrida plug-in com transmissão automática de oito relações.

Com uma potência combinada de 180 cv e um binário máximo de 360 Nm, para consumos a rondar os 1,2 litros/100km, o preço começa nos 38.520 euros.



Desconhecidos são ainda os preços para cada nível de equipamento, com a chegada da carrinha ao nosso mercado prevista para o segundo semestre deste ano.

Para toda a família

Com 4,64 metros de comprimento por 1,86 de altura e 1,48 de altura, o novo Opel Astra Sports Tourer é seis centímetros mais curto do que a geração que agora substitui.

Todavia, a distância entre eixos cresceu sente centímetros, para os 2,73 metros de comprimento, assegurando mais espaço a bordo para os cinco ocupantes.

A capacidade da bagageira chega aos 597 litros, que sobe para os 1.634 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A variante electrificada, no entanto, vê essa capacidade baixar para os 516 e 1.553 litros, respectivamente, devido à bateria de 12,4 kWh para uma autonomia até 60 quilómetros.

A bordo destaca-se o interface homem-máquina do Pure Panel, com a sua operação a ser feita num ecrã táctil de grande dimensão como num telemóvel. O sistema é compatível com Apple Carplay e Android Auto sem fios.

