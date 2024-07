O que vale o novíssimo Skoda Octavia RS nas mãos dum piloto de ralis como Oliver Solberg? Nada mal, como explica em vídeo o sueco que actualmente guia um Skoda Fabia RS Rally2.

Oliver Solberg já acelerou Skoda Octavia RS na pista

A equipar o desportivo está um bloco turbo de 2.0 litros da mesma família do motor do carro com que compete no Mundial de WRC mas agora com a potência elevada aos 265 cv face aos 245 do antecessor.

"A potência imediatamente disponível é óptima", afirma Solberg. "Nem é preciso pensar na mudança; basta acelerar a qualquer velocidade para o Octavia disparar em frente".

Novidade é o diferencial autoblocante electrónico para uma melhor distribuição de potência e binário nas rodas motrizes dianteiras, para manter o carro estável e com reacções previsíveis.

"Mesmo quando se sai de curvas mais acentuadas, com as mudanças mais baixas engrenadas, a roda interior não perde a tracção" acrescenta o piloto escandinavo.

A contribuir para o seu desempenho está igualmente a redução da distância ao solo em 15 mm, e a regulação optimizada da suspensão.

O poder na estrada é reflectido no arranjo estético do Skoda Octávia RS, a dar-lhe um visual muito aguerrido à conta da grelha em preto e dos novos gráficos dos faróis LED Matrix.

"A principal força do Octavia RS está na combinação de uma velocidade razoável com o conforto em estrada", conclui Solberg. "É firme e preciso, e as regulações dos amortecedores não são muito rijas".

