Olhe para o céu: helicóptero da polícia apanha Ferrari a 250 km/hora

Ter um Ferrari nas mãos e não poder desfrutar da sua potência e velocidade fora de um circuito é um problema que se coloca a muitos ferraristas.

Há quem arrisque ir para a auto-estrada para acelerá-lo ao máximo, como pensou o condutor do super desportivo.





É verdade que não havia radares nem polícia à vista na Autopista del Mediterrâneo, nos arredores de Marbella, no sul de Espanha.

O condutor esqueceu-se foi de olhar para o céu porque a controlar-lhe a velocidade estava um helicóptero Pegasus da Direcção Geral de Tráfico espanhola (DGT).

A câmara da polícia apanhou-o, em meados de Agosto, a ziguezaguear entre os carros a velocidades entre 231 e 250 km/hora.

Imediatamente identificado o condutor, deverá agora chegar-lhe a casa uma multa de 600 euros e menos seis pontos na carta de condução.

Todavia, por circular a mais de 80 km/hora em relação à velocidade permitida, a infracção é considerado um delito penal. Está, por isso, sujeito a uma pena de prisão de três a seis meses ou multa de seis meses a um ano.

Além disso, a carta de condução pode ser cassada entre um a quatro anos, como prevê o código penal espanhol.

"Tanto faz que a marca do teu carro comece por F, P ou M. Conduzir assim é um delito porque a essa velocidade qualquer incidente acaba em morte", comentou a DGT no vídeo que publicou no seu Twitter oficial.

