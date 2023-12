Oito semanas consecutivas: preços dos combustíveis voltam a descer na segunda-feira

São já sete as semanas consecutivas em que descem os preços dos combustíveis e a próxima não deverá fugir a esta "regra" bem-vinda.

Fontes do sector avançam que, a partir de segunda-feira, a gasolina deverá baixar 1,5 cêntimos por litro, com o gasóleo a descer cerca de dois cêntimos.

A confirmarem-se estes valores, significa que o litro da gasolina simples 95 deverá cair para 1,634 euros e o gasóleo simples para os 1,564 euros.

Este alívio poderá ser explicado pelas medidas fiscais temporárias aplicadas pelo governo para mitigar o aumento dos preços dos combustíveis, e pelo próprio preço do petróleo nos mercados internacionais.

As reduções do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e da taxa de carbono tiveram um impacto de 25 cêntimos no gasóleo e de 26 na gasolina.

É preciso ter em atenção, no entanto, que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

