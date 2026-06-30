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Ofensiva europeia da Jeep com seis novos SUV até 2030; um será chinês!

13:33 - 30-06-2026
 
 
Ofensiva europeia da Jeep com seis novos SUV até 2030; um será chinês!

Nada como preparar uma "fornada" de seis novos modelos até 2030 na ofensiva que a Jeep está a preparar para a Europa, com uma participação crescente de modelos híbridos e eléctricos com tracção integral sempre que possível.

Considerada uma marca estratégica para a Stellantis, a surpresa está reservada a um novo SUV para o segmento D concebido em conjunto com a chinesa Dongfeng.

A nova proposta é apresentada pela construtora americana como um projecto genuíno, e não apenas como uma simples adaptação de marca a partir dum modelo já existente.

Quase nada se sabe sobre os grupos motrizes que irão equipá-lo mas poderão passar por uma solução híbrida plug-in em que o motor a gasolina funcione como um gerador para alimentar a bateria.

Recon substitui Wrangler

Já no arranque do próximo ano está prevista a chegada do Jeep Recon, um SUV de grande porte com 650 cv que deverá ser uma alternativa ao Wrangler.

O visual é em tudo familiar em relação à actual gama da Jeep mas o verdadeiro teste está em verificar se a insígnia consegue transpor a sua identidade off-road para um sistema motriz 100% eléctrico.

Por agora excluído dos planos europeus devido às restrições impostas às emissões poluentes, tal não significa que o Wrangler venha a ser abandonado desde que as soluções técnicas venham a permitir que o veículo se adeque às normas europeias.

Na outra ponta da linha irão estar dois novos SUV compactos baseados na plataforma STLA One, já usada por várias das marcas que constituem a Stellantis, complementando a gama que hoje se limita ao Avenger e ao Compass.

Texto: P.R.S.

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