Odyssean Edition: o Bentayga mais sustentável da Bentley

Está baptizado como Odyssean Edition e é anunciado como o Bentley Bentayga mais ambientalmente sustentável da insígnia britânica.

Limitado a 70 exemplares, o SUV premium híbrido plug-in viu a bateria de 18 kWh ser renovada para uma maior autonomia em modo 100% eléctrico.

Desempenho emocionante

Primeiro proposto no Flying Spur, a edição exclusiva Odyssean Edition chega agora à variante híbrida plug-in do Bentley Bentayga.

Na sua base está o sistema motriz presente no Bentayga Hybrid, apoiado no bloco V6 biturbo de 3.0 litros e num propulsor eléctrico

Os 462 cv e 700 Nm combinados são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações.

O desempenho está ao nível da versão convencional, ao cumprir os zero aos 100 km/hora em 5,3 segundos para uma velocidade máxima de 254 km/hora.

Novidade mesmo é a renovada bateria de 18 kWh, que permite alargar a autonomia até aos 45 quilómetros em modo 100% eléctrico.

Todas estas características levam o construtor britânico a anunciar o SUV como o modelo mais ambientalmente sustentável da gama.

Detalhes exclusivos

Essa ideia não está apenas ligada à eficiência do sistema motriz mas também aos materiais usados no habitáculo.



A insígnia propõe seis cores específicas para a carroçaria, com detalhes Pale Brodgar nas jantes de dez raios com 22 polegadas.

O mesmo acabamento encontra-se nos pára-choques e nos grupos ópticos, assim como nos cromados laterais da parte inferior da carroçaria.

É no interior do Bentayga Odyssean Edition, no entanto, que estão as principais alterações estéticas, a começar pelo painel e consola centrais.

O revestimento Koa de poro aberto usa 90% menos verniz do que os de alto brilho, mantendo a textura e a estética naturais da superfície em madeira.

O acabamento Piano Linen também está presente nas fáscias e nos apoios das portas, com os estofos em pele natural sustentável a serem tricolores.



Os painéis são ainda revestidos em tweed, enquanto as soleiras das portas distinguem o nome da série especial.

O conforto a bordo está mais do que assegurado, com os bancos dianteiros com 22 vias de ajuste a serem aquecidos e ventilados.

O dispositivo Touring Specification reúne todos os sistemas de assistência ao condutor, com o controlador adaptativo da velocidade de cruzeiro em destaque.

A ele somam-se os assistentes de tráfego e de manutenção de faixa, apoiados pelos radares e a câmara a bordo incluídos no Bentley Safeguard.

O Bentayga Odyssean Edition abre as encomendas neste mês de Novembro, com o início da produção a estar agendada para o primeiro trimestre de 2023.

