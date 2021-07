Odyssean Edition é o primeiro 'especial' do Bentley Flying Spur Hybrid

Três semanas após a revelação da variante híbrida plug-in, o Bentley Flying Spur surge na Odyssean Edition com aquela mecânica.

E tem tudo para agradar aos indefectíveis da marca de luxo britânico, já que a edição especial inclui influências estéticas saídas do protótipo EXP 100 GT.

É dentro do habitáculo que estão as principais mudanças e sempre com um espírito ambientalmente sustentável segundo a estratégia Beyond 100.

Os tapetes de série podem ser substituídos pelos seus equivalentes em lã 100% britânica, assim como alguns dos painéis interiores em tweed.

Os revestimentos em madeira têm aplicados o verniz Koa, com o uso de menos 90% de material, mas mantendo um folheado de alto brilho.

Já na consola central, elegante e minimalista, foi aplicado o verniz Piano Linen para dar um visual de maior profundidade.

Do lado de fora destacam-se os detalhes pintados em Brodgar nas jantes em liga leve de 21 polegadas e nos frisos laterais.

Para a carroçaria, a marca propõe seis tonalidades para combinar com os acabamentos, embora os clientes sejam livres de personalizar o carro com a cor que mais lhes agradar.

A única área que não foi mexida foi mesmo debaixo do capô. O Actual porta-bandeira da construtora britânica mantém um bloco V6 de 2.9 litros, com 416 cv e 550 Nm.

Ao motor térmico está associado um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 400 Nm, alimentado por uma bateria de 14,1 kWh.

São 544 cv e 750 Nm máximos transmitidos às quatro rodas por uma caixa automática de oito relações, tendo mais 95 cv do que o Bentayga Hybrid.

Quanto ao desempenho, bastam-lhe 4,1 segundos para levar os 2.505 quilos que pesa dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a bater nos 285 km/hora.

A autonomia combinada ultrapassa os 700 quilómetros, sendo superior a 40 quilómetros em modo 100% eléctrico.

