Oceanic Lounge da Mercedes-Benz mostra o rio Tejo como nunca o viu

Tejo: Conhecer para Proteger é o título da exposição fotográfica que está patente na Gare Marítima de Alcântara em Lisboa desde esta quarta-feira.

Produzida pelo Mercedes-Benz Oceanic Lounge, nela é relevada a importância da maior zona húmida do país e uma das mais importantes da Europa.

Abrigo para inúmeras espécies de aves no seu estuário, a foz do rio é ainda visitada por cetáceos como orcas, baleias anãs e baleias Comuns.

Os bandos de flamingos a sobrevoarem as zonas do sapal e os roazes corvineiros a subirem o Tejo são imagens que já fazem parte da vida do Tejo.

A mostra fotográfica está patente até domingo na Gare Marítima de Alcântara, passando depois para o passeio marítimo da Doca de Santo Amaro até 19 de Abril.

O evento é produzido pelo Mercedes-Benz Oceanic Lounge em parceria com o Porto de Lisboa, e tem o apoio do Oceanário de Lisboa, da Bandeira Azul e da Tejo Atlântico.

