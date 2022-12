Obra de arte: Alfa Romeo Giulia SWB Zagato desperta emoções ferozes

Não é o novo super desportivo que a Alfa Romeo irá revelar em 2023 mas antes uma enorme surpresa do Ateliê Zagato.

E que espanto é este Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, uma peça de arte em fibra de carbono que celebra a parceria centenária de ambas as empresas.

Sob o capô está o mesmo V6 biturbo de 2.9 litros de 540 cv e 600 Nm que equipa o Giulia GTAm, acoplado à mesma caixa manual de seis relações do Quadrifoglio.

O projecto contou com o apoio do Centro Stile da Alfa Romeo mas a concepção, desenvolvimento e produção foi inteiramente realizada pela Zagato

A dar o tom está a sigla SWB (Short Wheel Base), a confirmar o encurtamento da plataforma Giorgio em que são montados o Giulia e o Stelvio da marca do trevo.

Com uma distância entre eixos mais reduzida, o coupé ganha os faróis estreados no Alfa Romeo Tonale para lhe dar uma face muito agressiva.

A traseira é realçada pelos farolins ligados por uma faixa luminosa, com o difusor a albergar ao centro o escape duplo.

O interior reflecte o tom desportivo do coupé, com revestimentos em fibra de carbono e Alcantara com acentos em verde.

Esta edição única já foi entregue a um coleccionador alemão de "clássicos" da Alfa Romeo, depois de ter dado umas voltas ao circuito La Pista, em Arese.

