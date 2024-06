Objectivo Dakar: Dacia Sandrider conclui testes com sucesso

Está concluída a primeira fase de testes do programa de preparação dos Dacia Sandrider que irão competir em Janeiro na próxima edição do rali Dakar.

As primeiras imagens avançadas pela insígnia franco-romena revelam os resultados positivos conseguidos pelos pilotos Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah e Cristina Gutiérrez ao volante do 4x4 de competição.

"Até agora, tudo tem corrido de forma espantosa e sem problemas graves", destaca Philip Dunabin, director técnico responsável pelo desenvolvimento do Sandrider no programa Dacia Raid Rally.

"Conseguimos aprovar todos os elementos básicos do motor, trabalhámos mais do que esperávamos na configuração da suspensão e as definições da transmissão no que respeita ao diferencial".

Rápido e resistente

Verificados os sistemas no Millbrook Proving Ground, no Reino Unido, os "todo o terreno" de competição passaram quatro dias no complexo de ensaios Sweet Lamb, no País de Gales, nos primeiros dias de Maio.

Cristina Gutiérrez conduziu o "todo o terreno" durante dois dias nas ilhas britânicas, para depois "passar" o volante ao nove vezes campeão do mundo de ralis de Sébastien Loeb.

Seguiram-se mais quatro dias de testes, agora na região francesa de Château de Lastours, para as três duplas de pilotos testarem as capacidades do Sandrider com pneus BF Goodrich em terrenos rochosos.

Os primeiros dois dias foram comandados por Nasser Al-Attiyah, multivencedor do rali Dakar, para depois dar a vez a Sébastien Loeb, com Cristina Gutiérrez a encerrar os ensaios a 31 de Maio.



A responsável da Dacia Sandriders, Tiphanie Isnard, confirmou que a fase inicial de testes superou as expectativas, com muito poucos problemas sentidos quer pelos pilotos, quer pelos técnicos da equipa.

Nasser Al-Attiyah segue na mesma linha, afirmando que "achei o Sandrider fácil de guiar, rápido e resistente. Fizemos 270 quilómetros no primeiro dia e o mesmo no segundo dia".

Já Cristina Gutiérrez elogia as capacidades do "todo o terreno" e explica o sentimento de orgulho em toda a equipa com o seu desempenho logo nos primeiros testes.

É Sébastien Loeb a reafirmar todo o poder do Sandrider no primeiro contacto: "é a primeira vez que conduzo um carro tão talentoso; mal posso esperar para continuar os testes em Marrocos".



Testes em Marrocos

Segue-se agora um profundo trabalho de revisão aos três carros, antes de serem levados para as pistas de areia de Marrocos, de 28 de Junho a 5 de Julho, em condições muito semelhantes aos do Dakar.

Recorde-se que a ronda de abertura da época 2025 do Mundial de Rally-Raid acontece de 3 a 17 de Janeiro na Arábia Saudita.

O Dacia Sandrider equipa um V6 biturbo de 3.0 litro sem qualquer electrificação e alimentado a combustível sintético,

Os 360 cv e 539 Nm que debitas são passados às quatro rodas através de uma caixa sequencial de seis relações.

