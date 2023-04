O Verão está a chegar: Mini Cooper S Cabrio ainda mais apetecível

Agora que o Verão está a chegar a passos largos, a Mini distingue o Cooper S descapotável com a nova cor Zesty Yellow, com as faixas pretas e os detalhes em Piano Black a reforçarem o seu espírito desportivo.

Essa ideia está bem presente na grelha do radiador, que é exclusiva desta versão, assim como nas molduras dos faróis e dos farolins, e nas jantes em liga leve Pedal Spoke Black Design de 17 polegadas.

O interior combina tecido e couro sintéticos em Black Pearl Light Checkered, em perfeita sintonia com a cor exterior, a que se soma o volante desportivo em pele Nappa.

A alimentar o Mini Cooper S Cabrio está o conhecido bloco turbo de 2.0 litros alinhado com uma caixa automática de sete relações.

Os 178 cv e 280 Nm que debita asseguram uma condução animada de cabelos ao vento nas estradas mais sinuosas mas sempre com o sentimento próprio de um go-kart.

Afinal, apenas precisa de 6,9 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima estabelecida nos 230 km/hora.

Ainda sem preços definidos desta variante para o nosso país, a entrada na gama faz-se a partir dos 43.140 euros.

