O que se esconde por baixo deste micro Porsche 911?

Vê algo esquisito neste Porsche 911? Tem toda a razão para desconfiar já que por baixo daquela "carcaça" preparada pela japonesa Heartbeat está um Mazda MX-5 de primeira geração.

Painéis reforçados em fibra de vidro cobrem os guarda-lamas, agora bem mais largos, com o capô a ganhar uma entrada de ar nada discreta, enquanto os pára-choques também foram redesenhado

E, para um mimetismo "perfeito", os icónicos faróis retrácteis do roadster foram trocadas pelas ópticas do Mini lançado no início deste milénio sob a égide da BMW.

As semelhanças com o 911 alemão ficam-se por aqui porque atrás o MX-5 segue antes os passos do Mazda RX-7 com uma enorme asa enxertada na porta da bagageira que quase faz esquecer o difusor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram