O que faz um Bugatti a apodrecer num barracão?

Não é todos os dias que se encontra num barracão uma colecção de super desportivos a ganhar pó e ferrugem.

Ao abandono estão relíquias como um Bugatti Chiron Pur Sport, um McLaren Senna, dois Lamborghini Aventador SVJ ou mesmo um Pagani Huayra BC.

Que não se assustem os amantes de carros de excepção porque tudo não passa de uma obra de arte em CGI idealizada por Dizzy Viper.

O artista italiano especializado em 3D recriou os super desportivos em total desmazelo, como se tivessem sido alvo de uma tragédia apocalíptica.

As fotografias já tiveram milhares de visualizações no Instagram, com muitos internautas a acreditarem de que se tratavam de super desportivos reais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?