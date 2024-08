O poder do e-4ORCE: Nissan X-Trail conclui Baja Aragón com distinção

Um Nissan X-Trail com a tecnologia e-4ORCE concluiu com sucesso a participação no Rali Baja Aragón que decorreu a 27 e 28 de Julho em Espanha.

Uma pequena equipa de engenheiros da secção de grupos motopropulsores do centro técnico da Nissan Europa em Barcelona fez as modificações necessárias ao offroader.

Foi um "projecto de paixão", explica a Nissan, depois desses técnicos iniciarem a preparação do SUV em Fevereiro de 2023, usando as noites e os fins de semana para a concretizarem.

O grupo motopropulsor não sofreu alterações de monta, confirmando todo o seu potencial para competir numa prova de rali

O X-Trail foi inscrito na categoria Open mas já com vista a uma possível participação na edição do próximo ano na categoria Stock, destinada a veículos com especificações de produção standard, incluindo híbridos.

O "todo o terreno" foi conduzido por Jonatan Gijón, da equipa de dinâmica de chassis, e Cesar Fernández, da equipa de afinação do grupo motopropulsor, sendo ambos experientes pilotos de testes da Nissan.

