Está já a acelerar a grande velocidade, nas redes sociais, a homenagem da Ferrari a ‘C’Était un Rendez-Vous’, a fantástica curta-metragem realizada em 1976 por Claude Lelouch.

Desta vez, o protagonista de ‘Le Grand RendezVous’ foi o híbrido Ferrari SF90 Stradale nas ruas de Monte Carlo.

Ao volante esteve Charles Leclerc, piloto oficial da equipa de Fórmula 1, com o realizador francês a comandar as operações.

O filme foi rodado a 23 e 24 de Maio, no fim-de-semana de em que deveria ter acontecido o Grande Prémio do Mónaco, não tivesse a prova sido cancelada devido à pandemia do Covid-19.

Nas filmagens dos dois SF90 Stradale que estiveram no centro das atenções foram usados seis iPhone 11 Pro, nove GoPro e uma câmara Sony Venice.

A equipa, composta por 17 pessoas, integrou seis técnicos e mecânicos vindos de propósito de Maranello, para acompanhar todas as incidências do filme.

A primeira impressão crítica de ‘Le Grand Rendez-Vous’ é que não é tão emocionante como o original ‘C’Était un Rendez-Vous’.

Falta o barulho do motor do Ferrari 275 GTB, a substituir o do Mercedes 450 SEL usado no registo de 1976, e os quase 20 sinais vermelhos que Claude Lelouch "queimou" de madrugada nas ruas de Paris.

Mesmo assim, são épicas as imagens de Charles Leclerc ao volante do mais potente super carro da Ferrari no circuito monegasco.

E até o príncipe Alberto II do Mónaco, que assistiu às filmagens, teve direito a subir a bordo para uma volta em ritmo acelerado, mas sem o piloto monegasco lhe passar o volante para as mãos.

‘O Grande Encontro’: Charles Leclerc acelera Ferrari SF90 Stradale no Mónaco