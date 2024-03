É um dos Hyundai mais aguardados desde que foi revelado ao mundo no Festival de Velocidade de Goodwood em Julho do ano passado.

O ''eléctrico'' que imita um super desportivo a gasolina: Hyundai Ioniq 5 N já tem preço

O Ioniq 5 N entrou em definitivo na linha mais desportiva da marca sul-coreana, tornando-se o primeiro com tracção totalmente eléctrica.

As encomendas no nosso país já abriram para esta fera de 650 cv, com a entrega dos primeiros exemplares a acontecerem ainda neste mês de Março.

Dinâmica furiosa

"Abandonadas" que estão as versões térmicas da linha N protagonizadas pelos Hyundai i20 e i30, era uma questão de tempo o Ioniq 5 N chegar ao mercado.

O estilo é mais fulgurante do que nunca mas sempre com objectivos funcionais para melhorar o carácter desportivo do SUV.

A reforçar a aerodinâmica está o exclusivo pára-choques dianteiro em preto brilhante com malha funcional integrada.

Aliás, o novo desenho dos pára-choques também fizeram crescer o SUV em comprimento, para os 4,72 metros, com a largura a ser agora de 1,94 metros.

Somam-se ainda as cortinas de ar e as três aletas activas, com a grelha do radiador a contribuir para um arrefecimento mais eficaz.

Atrás, a asa superior, o difusor e a saída de ar, que também são exclusivos da linha N, ajudam a optimizar o fluxo.



As suspensões foram concebidas a partir do zero, de maneira a baixar ainda mais o centro de gravidade para optimizar a dirigibilidade.

Mais baixo e mais largo, a postura agressiva ganha outro tom com pneus de alto desempenho P Zero 275/35R21 da Pirelli para jantes forjadas de 21 polegadas.

O habitáculo dá continuidade ao exterior do Ioniq 5 N ou não tivesse ele sido modelado a partir da competição para oferecer uma ergonomia ideal.

Os bancos N, do tipo baquet, têm uma posição mais baixa enquanto o novo volante integra três botões com modos dedicados e outro para a função N Grin Boost (NGB).

Junta-se também uma consola central exclusiva N para criar um cockpit profundamente desportivo.



Aceleração ao nível dum Ferrari

Quanto ao sistema motriz, o propulsor dianteiro debita 166 kW (226 cv) e o traseiro 282 kW (383 cv), para uma potência global de 448 kW (609 cv).

Os 478 kW (650 cv) e 770 Nm de potência máxima são conseguidos durante dez segundos com a função N Grin Boost activada.

E há ainda a função N Launch Control quando se quiser lutar contra o cronómetro nos arranques.

A potência passada às quatro rodas direccionais pode ser ajustada até 11 níveis, apoiada por um diferencial traseiro autoblocante controlado por via electrónica.

Esta solução permite acelerar em 3,4 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 260 km/hora.

A travagem é assegurada à frente por discos de travão de 400 mm com pinças de quatro pistões, e atrás com 360 mm de diâmetro.



O sistema motriz é suportado por uma bateria de 84 kWh para uma autonomia em redor dos 450 quilómetros.

Muitas simulações "térmicas"

Para os saudosos dos motores térmicos, o N e-Shift simula o comportamento da caixa automática N DCT de dupla embraiagem com oito relações.

Além de controlar o binário e a potência, simula os "solavancos" na troca de relações e dispõe de vários níveis de simulação da travagem do motor através da regeneração.

Alinhado com aquela funcionalidade está o N Active Sound+ para produzir três tipos de som.

O Ignition simula os sons do motor e de escape dos carros a combustão interna da linha N, enquanto os outros dois são próprios das motorizações eléctricas.



Destaca-se o zumbido do Supersonic inspirado nos aviões de combate, emitido através de oito altifalantes internos e dois externos.

O N Road Sense recomenda automaticamente a activação do modo N quando são detectados sinais de trânsito a avisar a aproximação de várias curvas.

E tudo para que o condutor desfrute de uma condução ainda mais emocionante e divertida.

O novo Hyundai Ioniq 5 N, na variante Performance Pack, está disponível para entrega no mercado português ainda em Março a partir de 79.900 euros.

