O céu é o limite: preços dos combustíveis ''disparam'' na segunda-feira

11:11 - 06-03-2026
 
 
Não são nada boas as notícias para quem precisa (muito!) do carro: os preços dos combustíveis vão ter aumentos inéditos no arranque da próxima semana… e tudo graças à guerra que assola o Irão!

As previsões mais optimistas apontam para um "disparo" até 18 cêntimos no litro do gasóleo mas fonte do sector explicou ao Jornal de Negócios que a subida poderá chegar aos 25 cêntimos/litro.

Já o aumento no valor do litro da gasolina nunca será inferior a cinco cêntimos, com a mesma fonte a indicar que estará mais próximo dos oito cêntimos; quase certo é o preço por litro deste combustível ficar abaixo do gasóleo.

Tendo por base os valores divulgados pela Direcção Geral de Energia e Geologia, significa assim que o preço médio da gasolina simples 95 poderá chegar aos 1,783 euros/litro, com o gasóleo simples a elevar-se até aos 1,880 euros por litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Recorde-se que esta semana o primeiro-ministro Luís Montenegro admitiu que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário no imposto sobre produtos petrolíferos para compensar essas subidas.

Todavia, essa medida só acontecerá se a subida for superior a dez cêntimos por litro, ficando em segredo qual o valor desse desconto.

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
