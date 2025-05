Novos testes no Árctico: Range Rover Electric sem medo do frio

O novo Range Rover Electric voltou a Arjeplog, bem junto ao Círculo Polar Ártico sueco, para tirar a "prova dos nove" numa segunda e intensa sessão de ensaios dinâmicos.

Em causa está a eficiência da nova tecnologia ThermAssist para optimizar a autonomia da bateria de 117 kWh com arquitetura de 800 volts, e preservar a capacidade de carregamento.

Foram 72 mil quilómetros acumulados de testes em lagos e pistas congelados, onde também foi ensaiada a condução em modo One Pedal e o desempenho da suspensão pneumática adaptativa.

O sistema de gestão térmica a bordo, além de reduzir o consumo de energia de aquecimento até 40%, recupera calor para aquecer o sistema de propulsão ou o habitáculo perante temperaturas até -10°C.

A insígnia britânica explica ainda que a tecnologia de transmissão dinâmica "inteligente" permite distribuir o binário de 100% a 0% para evitar a perda de tracção.

Combinado com o sistema de gestão integrada, a estabilidade de tracção é mantida com o controlo da velocidade do motor em 50 milissegundos, sendo o da derrapagem até 100 vezes mais rápido do que num veículo térmico equivalente.

