Novos Tesla Model S e X ganham interior revolucionário com a potência de uma PlayStation 5

Desde que o Model 3 foi lançado, as vendas do Model S começaram ligeiramente a cair, o que se explica pelo facto do "S" ser menos apelativo face ao seu irmão mais novo, sobretudo no interior. Mas agora, o jogo mudou. E tudo porque a Tesla acaba de renovar o Model S e o Model X.

Por fora, as alterações estão longe de ser evidentes. Destacam-se apenas os novos pára-choques e os acabamentos em preto mate nas molduras das superfícies vidradas, nos puxadores das portas e nos espelhos retrovisores exteriores.

Mas se por fora as diferenças são de pormenor, o que aconteceu no interior pode ser visto como uma autêntica revolução. Abrindo as portas, aquilo que salta de imediato aos olhos é o novo volante, bem ao estilo do KITT da série "O Justiceiro". Mantém os comandos que já tínhamos visto nos Model 3 e Y, mas perde toda a parte superior, deixando descoberto o painel de instrumentos digital com 12,3’’.

Ao centro, mais uma novidade. O famoso ecrã do tipo "tablet" do Model S deu agora lugar a um ecrã horizontal de 17’’ com uma resolução de 2200x1300. Atrás, entre os bancos dianteiros, um segundo ecrã (totalmente novo), mais pequeno, para servir os passageiros da segunda fila de bancos.

Quer os novos Model S e Model X passam a contar com um sistema de som com 22 altifalantes e 960 W, climatização tri-zona e carregadores para smartphone sem fios e USB tipo C para todos os ocupantes.

Potência computacional de uma PS5

Com uma capacidade computacional de 10 teraflops, o mesmo que encontramos, por exemplo, na nova PlayStation 5, os novos Tesla prometem muitas horas de diversão a bordo, fazendo com que os tempos de espera a carregar passem muito mais rápido. Graças a toda esta potência, será possível jogar "Witcher 3" no máximo das suas capacidades, tal como num PC ou consola, e até pode levar um comando sem fios para melhorar a experiência.

Mas nem só de potência computacional se fazem nos novos Model S e X, que se apresentam com tracção integral e com os já conhecidos sistemas Autopilot e Sentry Mode. A somar a tudo isto, três versões distintas: Long Range, Plaid e Plaid+, sendo que estas duas últimas contam com três motores eléctricos (em vez dos habituais dois), vectorização de binário e com os rotores dos motores eléctricos envoltos em fibra de carbono.

O Model S Plaid terá uma potência aproximada de 1035 cv, uma autonomia estimada de 628 km e será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,1 segundos. Quanto à velocidade máxima, está fixada nos 320 km/h.

Já o Model S Plaid+ apresenta uma potência equivalente a 1116 cv e vai acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de 2,1 segundos e cumprir o tradicional 1/4 de milha em menos de 9 segundos, tornando-se assim no carro de produção mais rápido do mundo a cumprir estes dois exercícios.

Por último, na basa da gama, o Model S Long Range, com uma autonomia estimada de 663 km, uma velocidade máxima de 250 km/h e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h de 3,1 segundos.

Passando para o Model X, que não vai contar com a versão Plaid+, será capaz de atingir os 262 km/h e de passar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,6 segundos, graças aos 1035 cv da versão Plaid. Já na versão Long Range, com uma autonomia estimada de 580 km, vê a velocidade máxima descer para os 250 km/h e a aceleração dos 0 aos 100 km/h subir para os 3,9 segundos.

Quando chegam e quanto vão custar?

A chegada dos novos Tesla Model S e X à Europa só vai acontecer em Setembro, mas já são conhecidos os preços para o nosso país:

Tesla Model S Long Range: desde 90 900 eurosTesla Model S Plaid: desde 120 990 eurosTesla Model S Plaid+: desde 140 990 eurosTesla Model X Long Range: desde 99 990 eurosTesla Model X Plaid: desde 120 990 euros