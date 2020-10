Novos comerciais Mercedes eVito e eSprinter “eléctricos” já disponíveis

Estão já disponíveis no mercado os novos veículos comerciais Mercedes 100% eléctricos, em tudo semelhantes, em termos visuais, aos modelos equipados com motores de combustão.

O Mercedes eVito furgão é proposto em duas carroçaria, com 5.140 mm de comprimento na versão Standard, e 5.370 mm na variante Longo, e cargas úteis de 976 ou de 951 quilos, respectivamente.

Já o Mercedes eSprinter furgão está disponível com uma carroçaria de 6.088 mm de comprimento, com cargas úteis de 982 ou 828 quilos.

A equipar os dois modelos está uma bateria de iões de lítio com 35 kWh de capacidade, instalada sob o piso do veículo para não afectar a zona de carga, para alimentar o motor eléctrico de 85 kW (116 cv) de potência.

Em termos de autonomia eléctrica, a eVito está capaz de percorrer 150 quilómetros com uma única carga.

A eSprinter, por seu lado, está concebida para uma autonomia de 118 quilómetros a uma velocidade máxima de 80 km/hora, estando disponíveis opções para velocidades de 100 e 120 km/hora máximas.

A eSprinter pode ainda ser equipada, opcionalmente, por uma bateria de alta tensão com maior capacidade para uma autonomia eléctrica combinada de 156 quilómetros.

Quer o Mercedes-Benz eVito, quer o eSprinter, integram um carregador de bordo de corrente alternada com 7,4 kW de potência, com arrefecimento através de líquido de refrigeração.

Significa isso que os dois furgões estão preparados para o carregamento com corrente alternada numa wallbox ou nos postos de carregamento públicos, permitindo carregar a bateria em seis horas ou oito horas, dependendo das versões em causa.

No caso do eSprinter, opcionalmente é possível carregar a bateria até 80% da sua capacidade, à potência máxima de 80 kW em postos de carregamento rápido, em 20 ou 25 minutos.

O eVito Furgão e o eSprinter Furgão possuem um amplo nível de equipamentos de série, como o dispositivo de conectividade Mercedes PRO, e vários sistemas de assistência e de segurança, como o assistente de vento lateral, cruise control, Attention Assist, assistência no arranque, e luzes de circulação automáticas.

As primeiras unidades, que já estão disponíveis para encomenda, chegam aos concessionários em Novembro 2020, com ambos os modelos a incluírem contrato de manutenção programada, válido por quatro anos ou quatro serviços, dependendo do que ocorrer primeiro.

O eVito Furgão arranca com um preço de 40.570 euros, enquanto o eSprinter Furgão é avançado a partir de 52.850 euros, não estando incluído o IVA em ambos os valores.

Qualquer um dos modelos beneficia da fiscalidade nacional para viaturas 100% eléctricas, destacando-se o facto de não estarem sujeitos a impostos como o ISV e o IUC, como acontece com os veículos com motor de combustão interna,.

Com o lançamento no mercado nacional dos furgões eVito Furgão e eSprinter, assim como o eVito Tourer e EQV ainda este ano, a Mercedes-Benz Vans inicia a sua estratégia de lançamento de veículos sem emissões poluentes nos segmentos das carrinhas mid-size e large size.

