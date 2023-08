Novos caminhos eléctricos: BMW revela Vision Neue Klasse em Munique

Com a data da abertura de portas do salão de Munique cada vez mais próxima, as marcas automóveis avançam com as principais novidades para o evento.

Uma das estreias mais aguardadas será o Vision Neue Klass, numa antevisão de como serão os futuros "eléctricos" da BMW.

O protótipo baseado nos i Vision Circular e i Vision Dee agrupa as principais inovações da marca nas áreas da electrificação, digitalização e mobilidade.

Abordadas serão as evoluções a nível estético e experiência de condução, sem esquecer as tecnologias associadas à bateria e aos sistemas motrizes eléctricos.

Ao lado do Vision Neue Klasse estarão ainda as mais recentes propostas do grupo BMW, a começar pelas variantes híbridas plug-in da Série 5.

Em estreia no evento estará também o novo BMW i7 Protection, o primeiro "eléctrico" blindado no segmento das berlinas de luxo.

Sendo a mobilidade sem emissões um dos temas dominantes do salão, terá ainda em destaque modelos como os iX1, i4, i5 e i7, sem esquecer o SUV iX.

E, já apontado a um futuro cada vez mais próximo, será destacado o BMW iX5 Hydrogen alinhado com a quinta geração da tecnologia eDrive.

Já a Mini apresenta pela primeira vez os membros da sua família 100% electrificada: os novos Mini Cooper e Mini Countryman.

O salão automóvel de Munique irá decorrer na capital da Baviera entre 5 e 10 de Setembro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?