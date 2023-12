Novo Ypsilon exibe farolins inspirados no Lancia Stratos

Com os "espiões" dos automóveis a rondarem cada vez mais o novo Ypsilon, a Lancia avança com a quarta imagem do crossover antes de estreá-lo em Fevereiro.

O foco está agora nos farolins redondos em LED inspirados no icónico Lancia Stratos, agora reinterpretados de uma forma mais contemporânea.

A traseira reflecte, nas palavras do director executivo Luca Napolitano, uma "nova linguagem de design pura e radical".

As ópticas apresentam-se como um novo elemento visual, reflectido na letra colocada horizontalmente no interior dos círculos.

Ao centro está o nome da marca italiana, com os caracteres "manuscritos" do Ypsilon a inspirarem-se em "clássicos" como os Lancia Fulvia, Flavia e Flaminia.

A apresentação do crossover está prevista para Fevereiro com a versão eléctrica Cassina Limited Edition restringida a 1.906 exemplares numerados.

