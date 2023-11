Novo Ypsilon eléctrico já se mostra nos 117 anos da Lancia

É o primeiro vislumbre do novíssimo Ypsilon mas apenas em Fevereiro a Lancia irá revelar por completo as formas do utilitário elétrico.

No teaser que assinala o 117.º aniversário da marca italiana é revelado o tavolino (mesa) da Cassina, como símbolo da sensação de bem-estar a bordo.

"O dia de hoje [segunda-feira] marca o renascimento da marca (…) com o primeiro dos três modelos do nosso plano estratégico", destaca Luca Napolitano, director executivo da Lancia.

Do Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, que anuncia a gama, haverá apenas 1.906 unidades numeradas e certificadas numa versão 100% elétrica.

A imagem do tavolino, distinguida por um pormenor e um elemento de design únicos da insígnia de design quer recordar o conceito de "sensação doméstica".

Esse tema central para a Lancia tornou-se agora ainda mais relevante graças à colaboração com a Cassina.

A revelação do modelo está agendada para Fevereiro de 2024 mas até lá serão evidenciados outros detalhes do Lancia Ypsilon antes da apresentação oficial.

