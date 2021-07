Dois meses após ter revelado o Polo renovado, já se conhecem as matrizes do Volkswagen Polo GTI… e que parecido ele é ao Golf.





Novo VW Polo GTI mais potente e tecnológico

Visual próximo do VW Golf

Sem surpresas, o hatchback segue as mesmas linhas estilísticas que o resto da gama já exibia. Distinguem-se, no entanto, os novos pára-choques e a grelha do motor, que é iluminada e embelezada com uma faixa vermelha.

Os novos faróis são de matriz LED IQ.Light, enquanto os farolins são reforçados com "piscas" dinâmicos. O logótipo GTI está espalhado um pouco por toda a carroçaria, incluindo a porta da bagageira.

Aposta na tecnologia

O interior sofreu poucas alterações, saltando à vista os bancos desportivos opcionais, com detalhes abundantes a vermelho brilhante no tabliê, volante e consola central.

A novidade mais significativa está no novo sistema de infoentretenimento, com o ecrã táctil de alta resolução de oito polegadas a ser de série. Em opção, o visor pode ser substituído para o sistema Discover Pro de 9,2 polegadas.

O sistema permite ao condutor salvar os seus perfis de condução na cloud, dispondo ainda de ligação sem fios ao Apple CarPlay e Android Auto.





Em estreia absoluta no modelo o Travel Assist para condução semi-autónoma, suportado pela tecnologia IQ.Drive da Volkswagen.

Cruise control adaptativo, manutenção de faixa, alerta de tráfego traseiro e lateral, e travagem autónoma são as tecnologias disponíveis de segurança e apoio à condução.

Motor mais potente

O Polo GTI mantém o bloco de 2.0 litros e quatro cilindros mas a potência foi elevada dos 200 para os 207 cv, mantendo-se o binário em 320 Nm.

A "força" às rodas dianteiras é dada através de uma caixa automática DSG de sete velocidades, sem opção para transmissão manual.

Face ao aumento de potência, conseguiu baixar em 0,2 segundos o tempo necessário para ir dos zero aos 100 km/hora, fazendo-o em 6,5 segundos.





A velocidade máxima está nos 240 km/hora, mais 3 km/hora do que a versão que agora substitui.

Em termos dinâmicos, Polo GTI vem com suspensão rebaixada em 15 mm em relação ao resto da gama, diferencial electrónico e uma nova barra estabilizadora.

Para quem quiser tirar mais partido nas curvas, pode optar pela suspensão Sport Select para ataques mais firmes aliado aos vários perfis de tracção.

Resta agora saber quando o renovado Volkswagen Polo GTI chega aos concessionários nacionais, e por que preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?