Novo VW Golf já está desmascarado

É um segredo mesmo muito mal guardado, seja ele propositado ou apenas para "aguçar" o apetite dos mais distraídos.

Embora a apresentação oficial seja apenas a 24 de Outubro, já andam a circular no Facebook as primeiras imagens "reais" do novo Volkswagen Golf acabadinho de sair da linha de montagem.

As fotografias exibem um VW Golf de oitava geração, ainda com as especificações de produção patente no lado esquerdo do pára-brisas.

Como indica o autor da publicação, é no habitáculo que se verificam as principais alterações no campeão de vendas da marca germânica.

O painel de instrumentos Innovision é em tudo similar ao que equipa o VW Touareg, enquanto o volante e a caixa de velocidades tem amplas semelhanças com o VW Passat e o VW T-Cross.

