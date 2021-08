A Volkswagen revela o seu primeiro SUV com perfil de coupé para o mercado europeu. Eis o novo Taigo, que irá completar e aperfeiçoar a gama de crossovers com perfil urbano da marca germânica, ao lado do T-Roc e T-Cross.





Novo Volkswagen Taigo: T-Cross transformado em SUV coupé

Não é que seja propriamente uma verdadeira novidade já que o modelo, construído no Brasil como Nivus, já tinha iniciado a sua carreira na América do Sul.

Todavia, a Volkswagen faz questão de sublinhar que o chassis tem afinações distintas, mais adaptadas ao gosto europeu.

Também os equipamentos de série e opcionais são mais abundantes e sofisticados, e a gama de motorizações é mais ampla e moderna.

Estética mais dinâmica

Com um estilo bem mais musculado e dinâmico do que os T-Roc e T-Cross, o Volkswagen Taigo partilha com ambos as mesmas estruturas.

Com 4.266 mm de comprimento, ganha mais 156 mm ao T-Cross, com a distância entre eixos a situar-se nos 2.566 mm.

A largura é de 1.757 mm e a altura de 1.494 mm, o que significa menos 60 mm devido à descida da linha do tejadilho sobre a traseira, que lhe dá o perfil coupé.

A capacidade da bagageira chega aos 438 litros, distante dos 455 litros oferecidos pelo T-Cross, devido ao estilo adoptado.





A estética exterior mantém o ar de família da Volkswagen mas com um ar mais desportivo, muito devido ao desenho dos faróis e farolins LED ligados por uma barra luminosa.

Interior simples e pragmático

Por dentro, são inegáveis as semelhanças com o renovado Volkswagen Polo e o T-Cross, a começar pelo tabliê a comportar o ecrã táctil multimédia de 6,5 polegadas com MIB 3.1.

O visor pode "crescer" para 9,2 polegadas em opção enquanto de série para toda a gama é o painel de instrumentos digital de oito polegadas.

O sistema de climatização tem os comandos numa superfície táctil, sendo minimizados os botões físicos.





Quanto aos sistemas de segurança activa e apoio ao condutor, tem condução semi-autónoma desde que equipado com o opcional assistente de viagem IQ.Drive.

Dois motores, três potências

Quanto às motorizações, elas serão apenas de gasolina, distribuídas pelos blocos 1.0 TSI de três cilindros, com 95 e 110 cv, e 1.5 TSI de quatro cilindros com 150 cv de potência.

À variante menos potente está associada uma caixa manual de seis velocidades. Para as duas restantes, há a opção da transmissão automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

O Volkswagen Taigo chega aos concessionários europeus no final do Verão com os níveis de equipamento Taigo, Life, Style e R-Line, ainda sem preços definidos.

Em termos de extras, o crossover coupé pode ser personalizado com os pacotes Design, Roof e Black Style.

