Novo Volkswagen ID.3 já tem preços em Portugal

Já é possível encomendar os Volkswagen ID.3 First que foram pré reservados on-line, estando as entregas das 80 unidades destinadas a Portugal previstas para o próximo mês de Setembro. Os preços começam nos 38.017 euros.

Todos os clientes que fizeram a pré reserva através da plataforma on- line poderão escolher entre 2 opções: receber o seu ID.3 em Setembro e passar a fazer parte do Clube First Mover (uma comunidade com proprietários do modelo que irá fornecer feedback à VW), sendo que o software será atualizado em início do próximo ano (com as funções Head-up display com realidade aumentada e App Connect); ou aguardar pela entrega durante o último trimestre de 2020 com todas as funções disponíveis.

O Volkswagen ID.3 First, limitado a 80 veículos em Portugal, estará disponível com três versões: ID.3 First (equipamento base); ID.3 First Plus (equipamento orientado para o design); ID.3 First Max (equipamento orientado para a tecnologia).

Destaque no equipamento de todas as versões para os pedais com imagem play/pause; logotipo First no volante; ecrã inicial exclusivo; logotipo First no guarda lamas e decoração exclusiva no pilar C. A panóplia de equipamento é ainda extensível ao ar condicionado de 2 zonas, controlo de voz, Car2X, volante multifunções aquecido, bancos aquecidos; sistema de navegação Discover Pro (incluindo streaming & internet), sensor de chuva, cruise control adaptativo e App Connect Wireless (só no final do ano).

ID.3 First - Jantes de 18 polegadas "East Derry"; luz ambiente 10 cores; consola central com compartimento de arrumação; painéis das portas com acabamento em tecido.

ID.3 First Plus - Jantes de 19 polegadas "Andoya"; luz ambiente 30 cores; consola central com compartimento de arrumação iluminado e cobertura deslizante; painéis das portas com acabamento em pele sintética; câmara traseira; LED Matrix; faixa de LED iluminada entre faróis e iluminação de puxadores das portas.

ID.3 First Max - Jantes de 20 polegadas "Sanya"; head-up display (realidade aumentada); teto panorâmico; compartimento mala de viagens bagageira; Interface para carregamento por indução telemóvel; ajuste lombar pneumático com função de massagem; Travel Assist + Lane Assist + Lane Keeping System + Emergency Assist.

Autonomia varia entre 300 e 420 km

Todas as versões do Volkswagen ID.3 First estão equipadas com uma bateria de 58 kWh de capacidade que alimentam um propulsor eléctrico montado no eixo traseiro, com 150 kW de potência, o equivalente a 204 cv, e um binário máximo de 310 Nm, com a autonomia a variar entre os 300 e os 420 quilómetros.

Com uma potência de carga de 100 kW, é possível carregar o ID.3 First em 30 minutos para uma autonomia de 290 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Importa recordar que a Volkswagen oferece uma garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros para as baterias.

Produzidos na fábrica de Zwickau, na Alemanha, os VW ID.3 First chegam a Portugal em Setembro e têm preços a começar nos 38.017 euros.

Preços para Portugal (sem despesas administrativas e de transporte) :

ID3. First : 38.017 €

ID3. First Plus: 43.746 €

ID.3 First Max : 49.478 €