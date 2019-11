Novo Volkswagen Golf apresentado com cinco versões híbridas

A Volkswagen apresentou esta quinta-feira a oitava geração do Golf, um modelo nascido em 1974 mas que se afirmou como o modelo mais vendido da marca nos anos mais recentes.

Tal como seria de esperar, o novo Golf segue o caminho da electrificação que a Volkswagen já tinha anunciado para toda a sua gama e que tem o eléctrico ID.3 como principal cartão-de-visita.

Montado sobre a plataforma modular MQB, o novo Golf pouco ou nada mudou no que ao tamanho diz respeito, mas chega com um design renovado marcado por uma grelha dianteira muito fina, por uma assinatura luminosa LED rasgada e por pára-choques com entradas de ar largas.

Mas se a imagem exterior está longe de ser uma revolução, o mesmo não se pode dizer do habitáculo, que está muito mais minimalista e dispensou a maioria dos botões físicos, à imagem do que a Volkswagen já tinha feito com o eléctrico ID.3.

No interior do novo Golf destaca-se o novo painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, o ecrã central multimédia de 8,25 polegadas, o sistema de head-up display e claro, a compatibilidade com o sistema Amazon Alexa.



O assistente de voz pode tocar as músicas que lhe pedir, ler notícias ou até comunicar com outros dispositivos seus, desde que também sejam compatíveis com o sistema em causa.

O novo Golf estará sempre ligado à internet através de um cartão SIM, sendo que será igualmente o primeiro Volkswagen a contar com tecnologia Car2X, sistema que vai permitir a comunicação entre veículos e infra-estruturas de trânsito numa distância até 800 metros.

Electrificação como foco principal

A Volkswagen está empenhada na electrificação e o Golf de oitava geração será o primeiro modelo a ser lançado com cinco versões híbridas, sendo três delas com sistema mild-hybrid de 48V e dois com motorização plug-in. A juntar-se a estas motorizações, há ainda variantes a gasolina, diesel e gás natural.

A versão de entrada da gama contará com um motor 1.0 TSI de três cilindros, que pode assumir dois níveis de potência: 90 e 110 cv. Acima haverá um motor 1.5 TSI, de 130 ou 150 cv, e uma variante 2.0 TSI, que pode chegar até aos 300 cv de potência.

A gama conta ainda com um bloco de 2.0 litros TDI, com 115 ou 150 cv, e uma versão 1.5 TGI movida a gás natural. Haverá versões com caixa manual de seis velocidades e com caixa automática de dupla embraiagem com sete velocidades.

A partir do motor 1.0 TSi de 110 cv, o novo VW Golf pode ser equipado com o sistema mild-hybrid de 48 V e com caixa automática DSG de sete velocidades.

Quanto às versões híbridas plug-in, há duas disponíveis. A primeira, denominada Golf eHybrid, conta com uma potência combinada de 204 cv. A segunda, denominada Golf GTE, tem uma potência total de 245 cv.



Ambas as versões recorrem ao motor 1.4 TSI, que depois é associado a uma caixa DSG de seis relações, um propulsor eléctrico e uma bateria que garante 60 quilómetros de autonomia.

Com chegada prevista ao mercado português para Março do próximo ano, ainda não há qualquer estimativa de preço para o novo Volkswagen Golf.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?