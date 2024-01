Novo Volkswagen Golf R já acelera no gelo

Apresentado que está o renovado Volkswagen Golf, a insígnia alemã revela agora aquela que será a versão mais potente e dinâmica da gama.

Camuflado quanto baste mas sem esconder os seus traços essenciais, o novo Golf R correu este sábado na Ice Race realizada em Zell am See na Áustria.

A experiência foi apenas uma pequena amostra do que será o compacto desportivo que irá estrear em meados deste ano.

Não há praticamente nenhuns dados técnicos deste Golf R para além de saber-se que tem tracção integral.

A potência, no entanto, deverá situar-se entre os 320 cv da actual variante e os 333 cv da explosiva edição especial que celebrou os 20 anos do modelo.

Apoiado em quatro pilares – desempenho, design, inovação e qualidade –, o portfólio evoluirá gradualmente para modelos R totalmente eléctricos até 2030.

Certo é que a Ice Race de Zell am See foi o local ideal para celebrar o passado e o presente sem esquecer o futuro com as variantes desportivas do Golf.

Ao lado do Volkswagen Golf R, estiveram os renovados Golf GTI, Golf eHybrid e Golf GTE.

Os pilotos Hans-Joachim Stuck e Johan Kristoffersson deram o tom ao volante do primeiro Golf GTI de 1975 e do Golf IV R32 de 2002, precursor da série R.

A Volkswagen levou ainda ao circuito gelado versões de rali das primeiras e segundas gerações do Golf GTI.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?