Novo Volkswagen Amarok estreia bloco V6 TDI

Depois de reveladas as primeiras imagens do exterior do novo Volkswagen Amarok, é agora mostrado mais um desenho do interior da pick-up.

Novidade mesmo é o anúncio de que terá um novo bloco diesel V6 TDI, embora não seja adiantada a potência e o binário que irá debitar.

"Vamos continuar a usar motores TDI muito eficientes", destaca Lars Menge, responsável de marketing da Volkswagen Commercial Vehicles.

Além do novo V6 TDI, haverá outras "unidades motrizes a gasolina e gasóleo" adaptadas a cada mercado.

O Amarok assume-se como um off-road másculo, com a cabine despojada de elementos supérfluos mas sem deixar de ser um ‘todo o terreno’ premium.

No futuro, serão incluídos recursos técnicos ainda mais abrangentes, que não se irão cingir apenas ao seu uso como ferramentas de trabalho.

O Amarok terá mais sistemas de assistência à condução e de conectividade que serão inovadores no seu segmento.

Construído na África do Sul, o novo Volkswagen Amarok será revelado no início do Verão, e começará a chegar aos concessionários no final do ano.

