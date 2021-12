Novo V12 Vantage da Aston Martin já mostra a cara

Confirmado que está o novo V12 Vantage para o próximo ano, a Aston Martin está já a abrir o apetite com imagens fugidias do novo super desportivo.

Esta semana, a marca britânica revelou no Instagram a primeira fotografia do modelo de produção, depois de ter revelado o som brutal do motor.

No retrato pode ainda perceber-se, ao lado do novo V12 Vantage, o seu antecessor e o V12 Vantage V600 de edição limitada.

Marcado por um visual bem menos agressivo do que o protótipo, o Aston Martin V12 Vantage recebe um pára-choques redesenhado.

A grelha do radiador, ligeiramente maior, é marcada com entradas de ar verticais e um divisor mais destacado.

O capô também é diferente mas segue as linhas dos seus antecessores, ficando para mais tarde a revelação das áreas traseira e lateral.

Segundo o The Supercar Blog, o novo Aston Martin V12 Vantage deverá ser apresentado em Março de 2022.



O portal avança ainda que, a alimentá-lo está o mesmo bloco V12 de 5.2 litros do V12 Speedster, com 700 cv e 753 Nm.

Ainda segundo o The Supercar Blog, a produção será limitada a 299 unidades, com cada uma a ter um preço de partida em redor dos 350 mil euros.

