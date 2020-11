Novo Toyota Yaris já chegou a Portugal. Saiba os preços

O novo Toyota Yaris já chegou a Portugal e nós já sabemos os preços. Apresentado há cerca de um ano, o Yaris chega agora ao mercado nacional com três motorizações distintas e seis níveis de equipamento.

No que toca às motorizações, o Yaris conta com dois motores a gasolina com três cilindros - 1.0 com 72 cv e 1.5 com 125 cv - e uma motorização híbrida que combina um motor 1.5 de três cilindros com um propulsor eléctrico de 80 cv, para uma potência máxima combinada de 116 cv.

A versão de 1.0 com 72 cv apenas pode ser associada aos níveis de equipamento Comfort, Comfort Plus e Exclusive, ao passo que a 1.5 de 125 cv apenas pode ser encomendada com os níveis Exclusive, SQUARE Collection e Luxury. Quanto à versão híbrida, que promete ser a mais vendida da gama, é a única a poder equipar nível Premier Edition.