Novo Toyota GR 86: respeitar a herança desportiva

Quando a Subaru revelou a segunda geração do BRZ, em Novembro passado, esperava-se para breve a apresentação do Toyota GR 86, no qual o modelo se baseia.

Não foi isso que aconteceu, mas a espera valeu a pena, para os estilistas afinarem a estética, aproximando-o mais das linhas desportivas da gama GR da marca japonesa.

Eis, então, o novo Toyota GR 86, que irá juntar-se ao coupé GR Supra e ao hot hatch GR Yaris. Como nos modelos da primeira geração, a Toyota e a Subaru trabalharam juntos no desenvolvimento dos novos GR 86 e BRZ.

Não é, por isso, nenhuma surpresa que ambos apresentem muitas semelhanças mas com alguns toques distintos. O desportivo da Toyota diferencia-se, à frente, pela grelha, pelo pára-choques e pela assinatura luminosa em LED.

O tom musculado é reforçado pelas cavas das rodas mais largas e encurvadas, e pela baixa altura ao solo.

Componentes aerodinâmicos derivados da competição automóvel, como as saídas de ar especiais e os spoilers da soleira lateral foram desenvolvidos para melhorar a condução e estabilidade do coupé.

No interior também não se encontram diferenças por aí além, com a filosofia estética a apostar num habitáculo funcional.

O volante inclui a insígnia GR Sport, e o ecrã de sete polegadas do sistema de infoentretenimento exibe gráficos mais modernos.





Aliás, mal o motor é colocado a trabalhar, é mostrada uma sequência animada inspirada nos movimentos dos pistões.

Destacam-se ainda vários botões físicos e interruptores físicos na consola central, fazendo uma "ponte" feliz entre o analógico e o digital.

Embora ambos os desportivos pesem quase os mesmos 1.270 quilos, a Toyota explica que o novo GR 86 tem uma maneabilidade superior ao do seu antecessor.

A estratégia passou pelo uso intensivo de materiais leves, como o alumínio, nos painéis do tejadilho e os guarda-lamas, mantendo o centro de gravidade baixo, e pelo aumento, em 50% da rigidez torcional da estrutura.





O GR 86 é alimentado pelo mesmo motor boxer de 2.4 litros e quatro cilindros, naturalmente aspirado, que se encontra no Subaru BRZ, mas com um ligeiro aumento de potência.

São 235 cv e 250 Nm passados às rodas traseiras através de uma caixa automática ou manual de seis relações, para fazer 6,3 segundos dos 0 aos 100 km/hora; é 1,1 segundos mais rápido do que a versão que agora substitui.

A potência e o binários máximos chegam, respectivamente, às 7.000 e 3.700 rotações por minutos, com o red line a bater nas 7.400 revoluções.

A Toyota adianta que a capacidade de resposta do motor foi melhorada, para melhores transições das baixas para as altas rotações.





As variantes equipadas com transmissão automática terão de série a tecnologia EyeSight Driver Assist da Subaru, com recursos como travagem de emergência pré-colisão, e de prevenção de colisões secundária, entre outros sistemas de segurança.

À partida, o novo Toyota GR 86 chegará aos concessionários europeus no início do próximo ano, embora se desconheça os preços. No Japão, será colocado à venda já este Outono.

