Novo Toyota Corolla ganha visual radical… em modo 100% eléctrico?

15:35 - 14-10-2025
 
 
Nada como um salão automóvel com impacto mundial para os principais construtores automóveis revelarem as suas propostas mais evoluídas.

É o que acontece com o grupo Toyota, que levará ao Japan Mobility Show um primeiro vislumbre do futuro Corolla… que quase nada tem a ver com os antecessores!

O segredo mal guardado foi avançado esta semana mas sem qualquer comunicação oficial da insígnia nipónica a explicar como será a nova geração no que à mecânica e tecnologia diz respeito.

Aliás, é apenas no vídeo que promove a sua presença no evento que podemos ver a berlina em movimento, distinguida com a palavra Corolla na porta da bagageira em letras capitulares, e com o Corolla Concept na placa da matrícula.

O protótipo segue a linha estética dos recentes C-HR+ e bZ4X, assim como do Lexus LF-ZC; comum aos três modelos está um sistema motriz 100% eléctrico mas que também poderá ser híbrido plug-in.

Visto ao pormenor, percebe-se um estilo arrojado com a frente "pontiaguada"a exibir uma faixa luminosa a ligar os faróis em forma de V, a que se somam as ópticas verticais montadas nas laterais do pára-choques.

O tejadilho arqueado dá-lhe um tom "muito" coupé, com a extravagância a afirmar-se atrás nas ópticas pixelizadas e na asa aerodinâmica sobre a bagageira.

O futuro Corolla electrificado não será a única novidade no pavilhão da Toyota quando as portas do Japan Mobility Show abrirem a 30 de Outubro.

Em destaque irão estar igualmente o Lexus LS Concept em forma de monovolume (e com seis rodas!), e um Century ultra-luxuoso, que também deverá o nome à nova submarca da marca para aquele segmento.

TEMAS:

ToyotaToyota Corollaeléctrico
