Depois de ter aberto o apetite com imagens dos ensaios finais do novo Defender Octa, a Land Rover avança com a data em que irá estrear o novo topo de gama equipado com um poderoso V8 biturbo.

Novo topo de gama da Land Rover: Defender Octa já tem data de estreia

A apresentação mundial acontece a 3 de Julho, com a exclusividade a estar assegurada para o nosso país já que para venda apenas estarão exemplares limitados durante o primeiro ano de produção.

Antes da estreia global serão realizados eventos Defender Elements de pré-visualização sensorial, para os potenciais clientes reservarem e escolherem a configuração personalizada do seu off-road.

Estes acontecimentos exclusivos e privados irão acontecer no Reino Unido, Alemanha e Itália, sem esquecer os Estados Unidos, Dubai e Japão.

Embora as prestações estejam guardadas a sete chaves, a Land Rover sublinha desempenho, conforto e equilíbrio inigualáveis para o Defender Octa equipado com o V8 biturbo mild hybrid de 48 volts.

O vídeo oficial resume o exigente programa de testes a que o off-roader foi submetido nos últimos três anos em circuitos de corridas e pistas de rali, sem esquecer os mais variados terrenos pedregosos.

Os interessados em adquirir uma das primeiras unidades do novo off-roader deverão contactar um dos concessionários nacionais da marca para inscrever-se num dos eventos Defender Elements.

