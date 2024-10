Novo Tesla Model 3 chega aos 702 km de autonomia e já tem preço

A menos duma semana da abertura das portas do salão automóvel de Paris, a Tesla anuncia uma nova variante do Model 3 para quebrar ainda mais a ansiedade eléctrica com o esgotamento da bateria.

Apenas com tracção traseira, tem a mesma designação Long Range com a bateria de 75 kWh da versão com quatro rodas motrizes mas com uma autonomia até 702 quilómetros face aos 629 daquela variante.

Mantidos são os 208 kW (283 cv) de potência do Model 3 que dá entrada à gama mas agora com um consumo combinado de 12,5 kWh/100 km, suficiente para fazer mais de 300 quilómetros em auto-estrada.

É a mais recente evolução da gama, reactualizada no final do ano passado com arranjos estéticos mais incisivos, a que se somam uma calibração mais afinada da suspensão e um melhor isolamento acústico.

O desenho do habitáculo mantém-se quase inalterado mas os materiais de revestimento, mais suaves ao toque, dão uma sensação de qualidade mais elevada do que o antecessor apresentava.

Novidade é o sistema de iluminação ambiente no tabliê e nas portas dianteiras, assim como o volante e o ecrã multimédia de 15,4 polegadas.

O Tesla Model 3 Long Range com tracção traseira é proposto a partir de 44.900 euros, sendo 5.000 euros mais caro do que a versão de entrada de gama, e 4.000 mais barato do que o tracção integral.

O topo de gama Tesla Model 3 Performance com quatro rodas motrizes, com 461 kW (627 cv) de potência e autonomia até 528 quilómetros, fixa-se nos 57.490 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?