Deverá chegar aos concessionários no início de 2022, ou mesmo ainda no final deste ano mas ainda são desconhecidos os preços.





Novo Suzuki S-Cross: mais robusto e tecnológico







Estética reforçada

Já na segunda geração, o novo Suzuki S-Cross apresenta-se com uma linha estilística mais robusta, acompanhado das tecnologias mais recentes.

Face à versão que agora substitui, o crossover mantém as mesmas dimensões, com 4,3 metros de comprimento por 1,79 de largura e 1,59 metros de altura.



A distância entre eixos fixa-se nos 2,6 metros, enquanto a bagageira chega aos 430 litros de capacidade, subindo aos 1.269 litros com os bancos traseiros rebatidos.

À frente são poucas as alterações, mais visíveis na nova grelha do radiador e nos faróis LED, e pelos detalhes prateados.

A traseira é caracterizada por farolins mais imponentes, ligados por uma pequena barra preta horizontal.

Interior mais evoluído

O habitáculo segue a linha da evolução e não tanto a da revolução, mantendo um desenho pragmático. As saídas de ar são novas e o ecrã táctil de infoentretenimento aumenta de sete para nove polegadas nas versões mais equipadas.

Compatível com Apple CarPlay e Android Auto, albergará o sistema Suzuki Connect no próximo ano para serviços online e acções remotas.



O painel de instrumentos digital também evoluiu mas com um visual tradicional marcado pelas agulhas do velocímetro e do conta-rotações. Tudo o resto se mantém da versão anterior, desde o volante até aos comandos do ar condicionado.

Os sistemas de segurança activa e apoio à condução mantêm travagem de emergência autónoma e reconhecimento de sinais de trânsito.

O crossover dispõe ainda de alerta de saída de faixa e controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro com stop & go.

Novidade é a inclusão de uma câmara de 360° para ajuda no estacionamento e outras manobras difíceis, e alerta de tráfego cruzado traseiro.



Aposta nos consumos

A electrificação do Suzuki S-Cross faz-se com uma motorização mild hybrid de 48 volt. A apoiar o bloco a gasolina de 1.4 litros e quatro cilindros, com 129 cv e 235 Nm, está um pequeno motor eléctrico com 10 kW (14 cv) e 53 Nm.

Potência e binário são passados ao eixo dianteiro, ou às quatro rodas com o sistema All Grip, através de uma transmissão manual de seis relações ou, opcionalmente, por uma caixa automática com o mesmo número de velocidades.

A velocidade máxima situa-se nos 190 km/hora, com os consumos combinados, segundo o ciclo WLTP, a situarem-se nos 5,6 litros/100 km.



Na segunda metade de 2022 chega uma variante 100% híbrida, baptizada como Strong Hybrid, que irá equipar primeiro o Suzuki Vitara.

O sistema propulsor combina um novo bloco a gasolina com um motor-gerador eléctrico, e uma nova transmissão semi-automática Auto Gear Shift.

O conjunto propulsor permitirá conduções em modos híbrido ou completamente eléctrica, além de recuperar energia nas desacelerações e travagens.

