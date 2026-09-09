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Novo Série 3 da BMW estreia 'Drift Moment' para fãs das derrapagens

13:09 - 09-09-2026
 
 
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Estão a terminar no circuito francês de Miramas os ensaios dinâmicos do futuro BMW Série 3 a combustão, concebido segundo a linguagem estética Neue Klasse estreada pelos i3 e iX3.

Suportado pela plataforma CLAR, a oitava geração do Série 3 deverá contar com uma distância entre eixos superior aos 2,85 metros que o actual modelo exibe, assim como vias mais largas para conseguir a maior estabilidade.

Também o BMW Panoramic iDrive, operado pelos sistema X, comporta uma maneira totalmente nova de orientar a informação e interagir com o condutor.

Se o visual por fora e por dentro do novo Série 3 replica a imagem dos "irmãos" eléctricos, o mesmo não se passa sob o capô: o compacto irá assumir motores micro híbridos de quatro cilindros, e até um "seis em linha" biturbo de 3.0 litros no M350 xDrive.

O futuro desportivo com tracção integral e diferencial M Sport irá passar uns combinados 443 cv e 580 Nm às quatro rodas através duma transmissão automática de oito marchas.

À partida, deverão bastar-lhe 4,1 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a ser trancada electronicamente nos 250 km/hora.

Com maior rigidez estrutural, também irá contar com suspensão adaptativa, direcção com relação variável e ajustes específicos do chassis, sendo dada a opção de "calçar" as jantes de 20 polegadas com pneus desportivos na origem.

A novidade está mesmo num modo de condução inédito para os adeptos da derrapagem: o Drift Moment que equipará a variante M Performance para passar toda a potência e binário às rodas traseiras.

A produção do desportivo começa já neste Outono mas o novo Drift Moment apenas será disponibilizado ao longo de 2027, momento em que também será activado por via remota nos exemplares que entretanto já foram entregados.

Texto: P.R.S.

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